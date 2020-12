Te presentamos a la banda asturiana Body & The Soulers

Body & the Soulers es una banda asturiana formada por Esther Yuste (voz), Sonsoles Rodríguez (teclados y coros), Alfonso Castrillo (batería), Gustavo Pérez (guitarra y coros), José Ramón Ibáñez (bajo) y Kiko Flores (saxo). Sus seis componentes proceden de distintos mundos y estilos musicales a nivel profesional, lo que proporciona una versatilidad y un eclecticismo que quedan reflejados en su primer trabajo, un álbum llamado From Side to Side publicado el pasado verano.

Body & The Soulers se forma en 2019 con la idea de grabar un EP de cuatro canciones. Sin embargo, tras meses de trabajo y buenas sensaciones el proyecto va creciendo y al final el EP previsto se convirtió en un LP de nueve canciones, ocho propias más una versión del clásico de Carole King y Gerry Goffin “Will you still love me tomorrow?”.

From Side to Side es un disco que muestra influencias de épocas diversas de la música norteamericana, aunque principalmente su sonido nos lleva a finales de los 50 y principios de los 60. Sus canciones tienen el sabor de los clásicos de aquellos años: aunque abordadas desde un perspectiva actual, es indudable que el pop de los 60, el sonido girl group, el doo-woop, el rock and roll e incluso el jazz y el swing (“Not good for me”) se cuelan en este primer álbum del grupo asturiano. También hay canciones con un sonido sixties garajero (“Mr Black Jack”) y algo de R&B, soul y funk (“Other pain, other soul”, “Broken toy”) de los años 60 y 70 (Aretha Franklin, Etta James, Tina Turner…) Todo ello no desde una posición que simplemente tienda a imitar, sino con una voluntad de homenaje y a la vez renovación, en la línea de artistas como Amy Winehouse o Imelda May. Un disco, en definitiva, muy recomendable para disfrutar hoy y ahora pero con una mirada quizás no nostálgica pero si de admiración y entrañable recuerdo hacia una época irrepetible.

Este primer álbum de Body & The Soulers ha sido grabado en los estudios Circo Perrotti con Jorge “Explosión” como productor, quien ha tenido un papel decisivo para conseguir ese sonido vintage que hemos descrito anteriormente y que define perfectamente el estilo del grupo asturiano. Han colaborado en el disco Alberto Castelló (trombón), David López (trompeta) y Claudio Vásquez (violín).

A continuación puedes escuchar From Side To Side, el álbum con el que se presentan en sociedad, de forma arrolladora, Body & The Soulers.

(fotos: Begography)