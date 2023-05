The Cat Empire tienen nuevo single, ‘Rock ‘n’ Roll’

The Cat Empire presentan el segundo sencillo del que será su nuevo álbum Where The Angels Fall, programado para el próximo 25 de agosto.

Este single se llama «Rock ‘n’ Roll» y según Felix Riebl, líder de la banda, esta canción es «un nuevo himno de la banda que fusiona elementos flamencos con una balada áspera de pub irlandés. Aunque no suena como una pista típica de The Cat Empire al principio, en el primer estribillo captura perfectamente lo que se espera de nosotros. Es una canción desafiante que habla de las almas heridas, afligidas y desconsoladas, aquellas que enfrentan al mundo y deciden seguir cantando. Durante nuestra reciente gira por Europa y el Reino Unido, la interpretamos como un adelanto del disco y la multitud la coreaba a pleno pulmón desde la primera vez que la escucharon. Tiene la fuerza necesaria para llenar salas, festivales y teatros con su coro durante mucho tiempo.

‘Rock ‘n’ Roll’ comenzó con un cautivador riff de guitarra del guitarrista flamenco Richard Tedesco mientras explorábamos ideas en mi estudio de jardín en Brunswick. Este riff dio inicio a los versos de la canción. La melodía del coro se originó a partir de una antigua nota de voz que guardaba como «irlandés épico», y estas dos ideas convergieron poco después. Una vez que encontré la letra y la melodía, el equipo de producción conformado por Ollie McGill, Andy Baldwin, Ross Irwin y yo mismo comenzamos a imaginar una escena cinematográfica callejera: palmas españolas, instrumentos de cuerda, trompetas mexicanas en la frontera, una percusión y bajo melancólicos, piano, timbales y el sonido atronador de amplificadores… y así la canción cobró vida. El proceso de grabación fue excepcionalmente fluido, sin dudas ni obstáculos. Hemos interpretado esta canción en todos nuestros conciertos hasta ahora, y tiene esa cualidad especial de ser cantada por sí misma. La audiencia escucha el coro por primera vez y se siente como si ya lo conocieran desde siempre», comenta el artista.

Los iconos australianos The Cat Empire presentan una nueva era para la banda, con los miembros tradicionales de la misma, Felix Riebl y Ollie McGill, dando nueva vida al ADN de la formación y ofreciendo la bienvenida a un maravilloso colectivo de músicos. Con ellos, los australianos continúan explorando nuevos estilos y enfoques mientras celebran la fusión de sonidos internacionales procedentes de artistas locales. Las caras nuevas en la formación incluyen a la galardonada fuerza musical Grace Barbe, proveniente de las islas del Océano Índico de las Seychelles en el bajo y la voz. El trompetista y vocalista nacido en Cuba Lázaro Numa se une a los veteranos de los metales Ross Irwin y Kieran Conrau en Empire Horns. Finalmente, reforzando la sección de percusión, está Neda Rahmani, una querida amiga de The Cat Empire cuyo amor por el lenguaje y la comunidad la ha conectado con las culturas de percusión afrobrasileña en Australia y en todo el mundo.

Escucha ‘Rock ‘n’ Roll’ de The Cat Empire