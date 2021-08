The Charlatans son remezclados por The Go! Team

The Charlatans acaban de anuncian un concierto especial en la sala Gorilla de Manchester el próximo 15 de noviembre en apoyo a los sanitarios. Las entradas salen a la venta el próximo 1 de octubre y serán gratuitas para todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

Así lo acaban de comentar en redes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Charlatans (@thecharlatans)



The Charlatans comparten igualmente una remezcla de su clásico ‘Tellin’ Stories’ a cargo de los británicos The Go! Team, que dan un aire más bailable a esta melancólica pieza.

De momento no tenemos noticias de nuevos trabajos tras Different Days (2018), lo último que hemos disfrutado son las aventuras en solitario de su líder Tim Burgess, quien ha hecho muy populares sus Tim Listening Party a través de Twitter, en las que ha comentado cientos de discos con sus protagonistas y los fans, desde que arrancó la pandemia

Escucha ‘Tellin’ Stories (Go! Team Remix) de The Charlatans