Leiva se suma al SanSan como cabeza de cartel

Hace pocos días SanSan Festival anunciaba los nombres que encabezarán su nueva edición, entre quienes se encontraban Vetusta Morla, Amaral y Love of Lesbian además de un cuarto nombre aún por desvelar. Hoy conocemos que será Leiva.

El festival, que tuvo que ser cancelado en 2019 por la gota fría, y en 2020 por el COVID. Finalmente regresa los días 29, 30 y 31 de octubre de este año. Será el primer gran evento de la nueva temporada de festivales que poco a poco van regresando a la normalidad después de tantos meses de pausa.

Leiva completa un cartel formado por Vetusta Morla, Amaral, Love of Lesbian, Dorian, Xoel López, La M.O.D.A, Sen Senra, Rayden, Carlos Sadness, Elyella, La La Love You, Varry Brava, Travis Birds, Cala vento, Delaporte, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Arco, Tu Otra Bonita, Ginebras, Mujeres, Chucho, Cariño, Arde Bogotá, The Niftys, Axolotes Mexicanos, Karavana, Repion, Tú no existes, Maren, Rocío Saiz o Cora Yako, entre otros.

Entradas para SanSan Festival ya a la venta en www.sansanfestival.com