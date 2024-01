The Grannies publican B-Side, otra lección de pop

Que la veteranía es un grado, que la arruga es bella, que quien tuvo retuvo, podemos utilizar el manido topicazo que ustedes quieran, pero la cuestión es que, ante todo, es una gran noticia que gente con un talento como el que aglutina el cuarteto integrante de The Grannies siga haciendo canciones como soles. Y para eso, da igual la edad. Lo tienes o no lo tienes.

Porque sí, es cierto que esta banda integrada por Pepe García del Real, José Montoro, David Campillos y Ramón Manzaneda probablemente reúne en su seno más historia del underground valenciano que cualquier otra de esa u otras ciudades españolas (han formado parte, unos, otros o varios juntos de bandas como Tent, Cangrejos, Inhibidos Quizás, o Canadienses), pero también es cierto que eso no es nada sin las canciones. El poder de una buena canción no tiene edad, sexo ni religión. Es universal. Y quien tiene la actitud metida en las tripas suficiente como para ejercerlo, siempre va a resultar certero y vigente.

Es lo que ocurre con esta banda que lleva ya operando durante más de diez años. Su rango de acierto es casi del 100% a la hora de traducir entre todos las ideas que su principal compositor, Pepe García del Real, guitarrista y cantante además, idea a partir de ese gusto tan refinado que tiene por el pop de Hollies, Kinks o, por supuesto, Beatles, pasando por el post-punk, la nueva ola o el brit pop. Entre todos, además, hacen lo más difícil, construyen un sonido propio, que se nota en cada uno de sus ofrecimientos. De entre los cuales, ya unos cuantos, me atrevo a decir que este B Side es casi, casi, el mejor de todos.

Por supuesto, antes de una B Side, hubo una A Side (de la que también hablamos por aquí), como en los vinilos, como en los singles de siete pulgadas. Pero, a diferencia de estos segundos, en este caso la cara B no es de relleno respecto de la A. Hay más brío y también, más precisión melódica en las composiciones. Lo vemos ya en la inaugural “As it was”, una canción que despega volátil hacia la psicodelia pop y da plena muestra de esa maestría de la que hablábamos.

Algo que nos confirma plenamente “Simple as you are”, otra de esas canciones -con letra ácida, marca de la casa- que despliega variedad de influencias (Pixies, Lennon, Funk) llevadas al terreno propio. Algo que no todo el mundo sabe hacer con la finura que aquí escuchamos. La secuencia de ocho canciones, de hecho, es prácticamente infalible. El pulso de himno que contiene “Daydream number One”, la tralla “a la Bo-Diddley” que despliega inmisericorde “My favourite sin”, el acento caribeño de “Believe in you”, la cadencia sixties de “Mr. Soul’s dancer” o incluso la jocosa charanga con la que finalizan el lote, “This is another stupid song (or not)” (gran título), todo eso da muestra de una capacidad sin límites para convencer a base de canciones y de un genuino amor por lo que se hace que queda plasmado, una vez más, en un gran trabajo por parte de este cuarteto valenciano que merece toda nuestra atención.

A continuación podéis escuchar B Side, lo nuevo de The Grannies.