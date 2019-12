Vlog MZK: 17 diciembre 2019

Vuelve el Vlog MZK. Serán las fechas que me hacen estar en paz con todo el mundo. Estoy esta semana a favor de todo, me siento como Naty Abascal en aquel vídeo. Aunque creo que tengo razón, ¿cómo no estar a favor de Kim Gordon, de Bad Gyal o de Bombay Bicycle Club? Pues eso.

En este último repaso semanal del año hablamos de festivales que empiezan a anunciar nombres, reivindicamos algunos discos de cara a las listas de mejor del año y hablamos de Amaia. Lo que pega durante estas fechas, no nos engañemos.