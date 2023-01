Kelly Jones de Stereophonics estrena banda, Far From Saints

Far From Saints es el nuevo proyecto de Kelly Jones de Stereophonics junto a Patty Lynn y Dwight Baker de The Wind and The Wave. Juntos han escrito un álbum que combina géneros como el country, rock, folk y americana.

Este proyecto surge de su amor por la música y su deseo de trabajar juntos, y se caracteriza por las emotivas armonías vocales de Kelly y Patty. Su historia comienza en 2019, durante la gira en solitario de Kelly Jones en el Reino Unido, donde Patty y Dwight fueron teloneros. Fue entonces cuando los tres músicos se encontraron improvisando y escribiendo canciones juntos en los pasillos de los backstage, los camerinos, las pruebas de sonido y los hoteles. Cada uno de ellos aportó sus influencias musicales para nutrir la química entre las dos voces principales de la banda.

En solo nueve días, durante los cuales reservaron sesiones de grabación al final de cada etapa de la gira, la banda logró completar su álbum. A pesar de haber sido creado con rapidez, el álbum tardó años en hacerse público debido a la pandemia, que mantuvo a los miembros de la banda separados por un océano. Ahora, el álbum está finalmente listo para ser compartido con el mundo y esperamos poder darles más detalles próximamente. Por ahora, disfruten de esta emocionante carta de presentación del álbum.

La canción «Let’s Turn Back This Back Around» refleja el magnetismo natural que surge cuando dos voces se unen. En esta canción con toques de country intercambian versos desde perspectivas opuestas y su letra y armonías muestran la fuerza de la colaboración. Según Patty, era importante incluir ambas perspectivas en la canción, mientras que Kelly agrega que es especialmente adecuada para ser un dúo. Far From Saints lanzarán su primer álbum este verano.

Escucha ‘Let’s Turn Back This Back Around’ de Far From Saints