The Killers tienen vídeo para ‘My Own Soul’s Warning’

The Killers anuncian la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio, Imploding The Mirage. Saldrá la venta el 21 de agosto de 2020 con el sello Island Records.

Imploding The Mirage es el sexto álbum de estudio de The Killers, continuación de su #1 en 2017, Wonderful Wonderful y ya ha dado muestras de su envergadura con el éxito de su primer single, “Caution”, #1 en listas de radio Alternativa y Triple A.

Más recientemente se han editado otros temas como “Fire In Bone” y “My Own Soul’s Warning”. Ahora se estrena el vídeo de “My Own Soul’s Warning”.