The Libertines comparten su concierto de reunión

Tras una abrupta separación, The Libertines (te recordamos este artículo retrospectivo de la banda) resucitaban en 2010 con unos conciertos especiales que dieron lugar a una gira y posteriomente a nuevo material.

La banda de Pete Doherty y Carl Barat con la compañía de John Hassall y Gary Powell, volvían a dar forma al proyecto que se separó en 2004.

En esos años posteriores Pete Doherty montó su proyecto Babyshambles y Carl Barat hizo lo propio con Dirty Pretty Things. Pero llegaba el momento de volver a unir fuerzas con el grupo que les dio fama mundial gracias a discos como Up the Bracket (2002) y The Libertines (2004).

Sus primeras apariciones reformados fueron en los conciertos de Reading y Leeds y el primero de ellos ha sido compartido para animarnos en estos días de confinamiento y para recordarnos cómo se las gastan en directo.