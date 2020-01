The Mission nos visitan en una gira de conciertos dobles

The Mission vuelven a nuestro país en una gira muy especial en la que celebran toda su carrera en un formato diferente. Los de Wayne Hussey, escisión de The Sisters Of Mercy y desde 1985 una reputada banda del rock siniestro, cumplen 35 años de carrera este 2020. Para celebrarlo han organizado el The Mission – The United European Party Tour 2020, con el que durante dos noches seguidas celebrarán repasarán toda su discografía.

Según cuenta el propio Hussey:

“Queremos hacer algo diferente y original en esta gira, es tocar dos noches en cada ciudad, nuestro plan es tocar cada noche canciones diferentes por ejemplo una noche tocaremos los discos impares, primer, tercero y quinto, etc: First Chapter, Children, Grains of Sand, Neverland, Aura y The Brightest Light. Y la segunda noche tocaremos canciones de los discos pares: segundo, cuarto, sexto… God’s Own Medicine, Carved In Sand, Masque, Blue, God Is A Bullet y Another Fall From Grace.

Cada día decidiremos que grupo de canciones tocaremos, de esta manera te aseguras no perderte nada, y tendrás que asistir a los dos shows!! será una sorpresa cada noche, la verdad que lo pasaremos muy bien”

Estas son las fechas de The Mission – The United European Party Tour 2020 en nuestro país:

9 y 10 de marzo en sala Moon, Valencia Entradas

16 y 17 marzo en sala Mon, Madrid Entradas

18 y 19 marzo en Razzmatazz 2, Barcelona Entradas

Precio anticipada por día: 30€ Taquilla:35€. Bono para los dos días: 50€.