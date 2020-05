The Posies cancelan su gira de junio

Debido al coronavirus, los estadounidenses The Posies se ven obligados a cancelar la gira que el próximo mes de junio debía llevarles a siete de nuestras ciudades. Concretamente, el tour iba a pasar por Logroño, Pontevedra, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Valencia y Terrassa. A quienes hayan comprado entradas para estas actuaciones les será reembolsado el importe de las mismas en el punto de venta donde las han adquirido. Desde Houston Party lamentamos las molestias que está circunstancia, inevitable en el contexto actual, pueda causar a sus fans.

A continuación, reproducimos el comunicado emitido por The Posies para comunicar esta decisión:

“Con el corazón encogido, debemos anunciar la cancelación de las fechas de The Posies en España en junio de 2020. Las condiciones para los conciertos como los conocemos todavía no son seguras y, además, los viajes internacionales en este momento no pueden garantizarse. Teníamos la esperanza de poder ofrecer estos shows, y seguíamos con atención los constantes cambios globales que está provocando el coronavirus y sus correspondientes efectos, pero está claro que estos conciertos, finalmente, no pueden ser posibles. Es demasiado pronto. Ya sabéis todos cuánto nos encanta actuar en España y lo que vosotros, como público, significáis para nosotros: hemos construido una relación increíble con España durante los últimos 27 años gracias a nuestras giras por vuestro país. Regresaremos cuando las condiciones para realizar conciertos vuelvan a ser seguras. ¡Esto pasará! Sabemos que España está sufriendo mucho y nuestros corazones están con ustedes. Pero ganaremos esta pelea y la música en directo estará allí cuando lo celebremos. Os deseamos a todos buena salud y un espíritu fuerte en este momento desafiante”.