The Professionals, proyecto del batería de Sex Pistols, anuncian conciertos en España

Después de que los Sex Pistols se disolvieran durante su primera gira en Estados Unidos en 1978, su cantante Johnny Rotten decidió explorar nuevas formas de expresión y experimentar con su música a través de Public Image Ltd (PIL). Mientras que sus compañeros de banda Steve Jones (guitarra) y Paul Cook (batería) optaron por seguir su pasión por el punk británico y formaron The Professionals. Estrenaron su primer sencillo, «Just Another Dream», en julio de 1980, con un sonido de guitarra y batería característico. Aunque The Professionals tuvo un éxito inicial, la banda se desintegró rápidamente debido a las adicciones de sus miembros y se separó definitivamente en 1982, dejando un legado de canciones punk que han sido recordadas durante décadas.

El grupo fue reactivado en 2015 por Paul Cook, con la colaboración de Steve Jones y varios invitados famosos, como Duff McKagan de Guns N’ Roses. Su álbum de regreso, What In The World, lanzado en 2017, es una colección de himnos punk llenos de energía y espíritu clásico. Cuatro años más tarde, Cook sigue liderando a The Professionals, ahora acompañado por Tom Spencer y Toshi JC Ogawa. Su último álbum, «SNAFU» (2021), incluye colaboraciones de artistas como Billy Duffy de The Cult y Phil Collen de Def Leppard y cuenta con historias emotivas, como «M’ashes», que habla sobre cómo Cook transportó las cenizas de la madre de Steve Jones de Estados Unidos a Inglaterra.

En mayo nos visitan. Toma nota de las fechas:

18 DE MAYO 2023 – GRUTA 77, MADRID

19 DE MAYO 2023 – ROCK & BLUES, ZARAGOZA

21 DE MAYO 2023 – 16 TONELADAS, VALENCIA

ENTRADAS YA A LA VENTA AQUÍ