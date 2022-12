Little Simz estrena un cortometraje con cinco temas de su regreso

Little Simz sorprendió a sus fans hace pocos días con el lanzamiento inesperado de diez nuevas canciones que formaban parte de No Thank You, su segundo disco y uno de los mejores del año en nuestras listas de 2022. Simz lo complementa con un cortometraje igualmente titulado No Thank You y dirigido por el aclamado fotógrafo y cineasta Gabriel Moses y filmado en las afueras de París en Chateau de Millemont. La película de 11 minutos presenta cinco canciones del álbum: «Heart on Fire», «X», «Silhouette», «Sideways» y «Broken».

Si su álbum de 2021 Sometimes I Might Be Introvert catapultó a Simz a la fama, llegando al top 5 de las listas de álbumes, ganando el Mercury Music Prize, el Mobo, el Ivor Novello y el Brit Award y obteniendo sus mayores audiencias en vivo hasta la fecha en el Reino Unido y Europa, No Thank You es otro giro interesante para Simbiatu Ajikawo, de 28 años.

Un álbum elegante, conciso y emocionante, es el punk rock desafiante de Simz, un mensaje de dos dedos a la conformidad y la fama y a todas las expectativas y restricciones que conllevan. Grabado con su colaborador habitual Inflo, nos muestra a la artista en su forma más libre, atrevida y espontánea.

Disfruta el cortometraje ‘No Thank You’ de Little Simz

Foto Little Simz: Karolina Wielocha