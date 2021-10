The Sisters Of Mercy nos visitarán la próxima primavera

A la tercera irá la vencida. The Sisters Of Mercy nos visitan el próximo mes de abril. La banda de Andrew Eldritch cumplió 40 años en 2020 y querían celebrarlo con una gira mundial, que aparte de fechas, ya tenía una primera fecha anunciada en nuestro país dentro del Visor Fest de Benidorm y que finalmente fueron canceladas o aplazadas.

Andrew Eldritch formó la banda en 1980 con el guitarrista Gary Marx y grabó su primer sencillo con una caja de ritmos llamada Doktor Avalanche, el único miembro fijo (y electrónico) que le ha acompañado desde entonces. Entre sus principales influencias estaban Suicide, Joy Division, David Bowie o The Psychedelic Furs. El guitarrista Ben Gunn al que pronto sustituiría Wayne Hussey y el bajista Craig Adams se unieron a ellos para hacer sus primeros conciertos en vivo y llegaron sus primeros singles y EPs.

The Sisters of Mercy grabaron su primer álbum de larga duración, First And Last And Always en 1985. Fue un pequeño éxito y consiguió alcanzar el puesto 14 en las listas británicas. El disco fue producido por David M. Allen y la mayoría de sus temas estaban compuestos por Hussey y Marx. La banda no dejó de celebrar conciertos y su reputación les colocó en la primera línea del rock gótico junto a compañeros de generación como Bauhaus. En 1990 publicaron su último disco de estudio, Vision Thing, y desde entonces han prometido un nuevo álbum en diversas ocasiones, sin que de momento haya sido así.

Recientemente han editado sus grabaciones para la BBC hechas a principios de su carrera, BBC Sessions 1982-1984.

En abril de 2022 tendremos la oportunidad de verles de nuevo, en las siguientes fechas: 29 de abril de 2022 en Razzmatazz (Barcelona) [Entradas] y 30 de abril en la Riviera (Madrid) [Entradas].