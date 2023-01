The Sisters Of Mercy reeditan el disco perdido ‘The Sisterhood’

The Sisters of Mercy cumplían 40 años en 2020 y lo celebran con una gira mundial, que por la pandemia tuvo que celebrarse finalmente el pasado 2022 (lee aquí la crónica de su concierto en Madrid).

El peculiar grupo de Andrew Eldritch lleva desde 1990 sin editar un disco y tras años de peticiones de sus seguidores, se han animado a reeditar una rareza inencontrable, ese disco perdido lanzando entre First And Last And Always (1985) y Floodland (1987) que fue The Sisterhood.

La historia es la siguiente. tras la gira de First And Last And Always (1985) Sisters Of Mercy quedó prácticamente disuelto. Gary Marx se fue para formar Ghost Dance y Craig Adams y Wayne Hussey abandonaron poco después para montar su propio proyecto que bautizaron como The Sisterhood en sus primeras presentaciones en directo. Eldritch se apresuró a lanzar un EP bajo esa denominación para evitar su uso por parte de sus ex compañeros, que finalmente adoptaron el nombre de The Mission.

El resultado fueron cinco canciones de oscura electrónica que formaron parte de un álbum llamado Gift (1986), para cuya concepción el cantante reclutó a la bajista Patricia Morrison (The Gun Club) a Lucas Fox y al mismísimo Alan Vega de Suicide.

Estos días se reedita en vinilo y puede por fin escucharse en streaming.

Escucha The Sisterhood