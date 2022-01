The Smile comparten otra canción, ‘The Smoke’

The Smile, el nuevo grupo formado por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y Tom Skinner, batería de Sons Of Kemet, comparte una nueva canción.

Tras la versión en directo de la balada “Free In The Knowledge” que Yorke interpretó en un evento en Londres y primer single oficial, “You Will Never Work In Television Again”, llega “The Smoke”.

La canción viene acompañada de un vídeo que ha sido creado por el director ganador de BAFTA Mark Jenkin.

Escucha ‘The Smoke’ de The Smile

Los días 29 y 30 de enero The Smile ofrecerán tres conciertos en el Magazine de Londres. Las tres actuaciones serán ante un público sentado y se transmitirán en tiempo real a través de streaming. Un show que será capturado por el director Paul Dugdale (The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney) y producido por Driift.

Los horarios de los conciertos son los siguientes:

TRANSMISIÓN #1: Londres – 8pm Sab. / Nueva York – 3pm Sab. / Los Angeles – 12pm Sab. / Sydney – 7am Dom. / Tokyo – 5am Dom.

TRANSMISIÓN #2: Londres – 1am Dom. / Nueva York – 8pm Sab. / Los Angeles – 5pm Sab. / Sydney – 12pm Dom. / Tokyo – 10am Dom.

TRANSMISIÓN #3: Londres – 11am Dom. / Nueva York – 6am Dom. / Los Angeles – 3am Dom. / Sydney – 10pm Dom. / Tokyo – 8pm Dom.

Las tres retransmisiones estarán disponibles también para aquellos que cuenten con entradas en forma de repeticiones ilimitadas durante 48 horas a partir de las 2pm GMT del domingo 30 de enero.

Las entradas están a la venta en este enlace: www.thesmiletheband.com

Foto: Alex Lake