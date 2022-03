The Smile recuperan tema inédito de Radiohead para su nuevo single, ‘Skrting On The Surface’

The Smile sorprenden recuperando una canción inédita de Radiohead “Skrting on the Surface” para su último sencillo, que llega tras “You Will Never Work In Television Again” y “The Smoke”.

El proyecto paralelo de Thom Yorke y Jonny Greenwood junto a Tom Skinner, batería de Sons Of Kemet desempolvan una canción de las sesiones In Rainbows interpretada en vivo varias veces tanto por la banda como por el proyecto paralelo Atoms for Peace de Yorke. En su nueva versión “Skrting on the Surface” obtiene un cambio notable gracias a los arpegios de Greenwood, el trabajo de batería de Tom Skinner y un baño de sintetizadores y metales sutiles que acompañan a Yorke en los minutos finales.

La canción llega acompañada de un video que presenta a Yorke como un minero en Cornwall, la mina de estaño Rosevale en desuso de Inglaterra. Fue filmado en una película de 16 mm en blanco y negro por el director ganador del BAFTA, Mark Jenkin, quien también reveló la película a mano con agua extraída de esa mina.

Escucha ‘Skrting On The Surface’ de The Smile

Toma nota de las fechas de The Smile

VIERNES 10 DE JUNIO – BARCELONA (PRIMAVERA SOUND)

MARTES 5 DE JULIO – BARCELONA (POBLE ESPANYOL)

MIÉRCOLES 6 DE JULIO – MADRID (NOCHES DEL BOTÁNICO)