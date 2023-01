The Strokes anuncian recopilatorio para febrero, ‘The Singles – Volume 01’

The Strokes, ha anunciado «The Singles – Volume 01«, una nueva recopilación de sencillos de 7» que incluye material de entre los años 2001 y 2006. La colección incluye sencillos de los tres primeros álbumes del grupo: Is This It (2001), Room on Fire (2003) y First Impressions of Earth.

Además de las canciones de estos álbumes, el box set incluirá estos 10 primeros sencillos de la banda norteamericana, aparte de sus correspondientes caras B. El lanzamiento estará disponible el próximo 24 de febrero de 2023.

Estas serán las canciones de ‘The Singles – Volume 01’ de The Strokes

7” single #1 – The Modern Age

Side A: The Modern Age (Rough Trade version)

Side B: Last Nite (Rough Trade version)



7” single #2 – Hard to Explain

Side A: Hard to Explain

Side B: New York City Cops



7” single #3 – Last Nite

Side A: Last Nite

Side B: When It Started



7” single #4 – Someday

Side A: Someday

Side B: B1) Alone, Together (Home Recording)

B2) Is This It (Home Recording)



7” single #5 – 12:51

Side A: 12:51

Side B: The Way It Is (Home Recording)



7” single #6 – Reptilia

Side A: Reptilia

Side B: Modern Girls & Old Fashion Men (with Regina Spektor)



7” single #7 – The End Has No End

Side A: The End Has No End

Side B: Clampdown (Live at Alexandria Palace)



7” single #8 – Juicebox

Side A: Juicebox

Side B: Hawaii



7” single #9 – Heart In A Cage

Side A: Heart in a Cage

Side B: I’ll Try Anything Once (‘You Only Live Once’ Demo)



7” single #10 – You Only Live Once

Side A: You Only Live Once

Side B: Mercy Mercy Me (The Ecology)