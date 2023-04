Hoy viajamos a la cara oculta de ‘Urban Hymns’ (1997), un disco exquisito que guarda un montón de secretos y de canciones que a día de hoy no han sido publicadas de forma oficial.

Suenan:

01. Sonnet (Demo)

02. Sweet & Sour

03. Wednesday Madness

04. Jalfrezi

05.Tina Turner

06. Oh Sister

07. All Ways Are Maybes

08. King Riff 2