The Wave Pictures (Sala El Sol) Madrid 22/11/22

Hubo una época, no demasiado lejana, en la que The Wave Pictures visitaban con tanta frecuencia nuestra geografía que era difícil no verlos danzando por algún escenario español, alentados además por esa incontinencia creativa que les ha empujado a publicar una referencia tras otra desde su irrupción en escena a comienzos de los dosmiles. Ahora sus visitas pueden haber perdido aquel impagable factor sorpresa aderezado en base al despiporre juvenil mostrado años atrás, pero, a cambio, el reencuentro con la banda británica resulta ser el equivalente musical a lo que sucede al contacto con ese viejo amigo que apetece volver a ver cualquier día de la semana. Un reencuentro plagado de complicidad, alborozado, y motivador de unas sensaciones positivistas que, visto lo visto, permanecen impertérritas ante el paso del tiempo.

Sucedió en el retorno del combo a la madrileña sala El Sol, fecha ubicada dentro de la que era primera gira del trío por la península tras el forzoso parón motivado por la pandemia. Público y músicos respondieron a la cita con la euforia prevista, sobre todo a medida que caían las canciones y esa complicidad latente entre unos y otros salía a la superficie, hasta terminar espoleada de forma indiscriminada. Por si fuera poco,David Tattersall, Franic Rozycki y Jonny Helm llegaban a la velada con When The Purple Emperor Spreads His Wings (Moshi Moshi, 22) bajo el brazo, un disco doble que bien podría ser el mejor trabajo dentro de la de por sí extensa discografía de The Wave Pictures. Los ingleses volvieron a convencer con ese indie-pop de aspecto algo descacharrado deudor de Jonathan Richman, Darren Hayman, Stanley Brinks o Herman Düne, que puntualmente cae sin rubor hacia el blues o el country.

Una propuesta materializada sin pedales, cambios de instrumentos ni potenciadores, como si el trío ensayase en el garaje de su casa o amenizase la fiesta de fin de curso del instituto, pero que al mismo tiempo evidencia una pericia ejecutiva (por instantes incluso mutada en virtuosismo) fuera de toda duda, con opción al lucimiento por parte de cada uno de los miembros. El repertorio seleccionado contó con mayoría de temas recientes, e incluyó paradas en “Flight From Destruction”, “I Love You Like A Madman”, “Spaghetti”, “Jennifer” y la preciosa “Now You Are Pregnant” –ambas en boca del batería Jonny Helm–, “Porcupies”, “French Cricket”, la versión de “You’re Gonna Miss Me” de 13th Floor Elevators, “Blink The Sun”, “Back In The City”, “Smell The Ocean”, “Walking To Wymeswold” o “Just Like A Drummer” y “Don’t Forget Me” ya en los bises.

El de The Wave Pictures es el triunfo de los normales; el de unos tipos de apariencia anodina y diametralmente alejada de los cánones del rock & roll que, sin embargo y según definición propia, funcionan como los tres mosqueteros del negocio, tirando de camaradería y disfrutando con cada una de sus representaciones como si fuese la última. Es en esa mezcolanza de pasión desmedida y actitud costumbrista que deriva en magníficas canciones de apariencia sencilla, en donde residen su encanto y valiosas especificidades. Las mismas que con las que, tras una actuación alargada hasta las dos horas por aclamación popular, volvieron a conseguir que los asistentes enfilasen el camino de regreso, en lo que era una intempestiva noche de noviembre, con una sonrisa sincera dibujada en la cara. Los conciertos de The Wave Pictures son siempre pura alegría y ellos jamás fallan en su empresa. Tan sencillo y tan complejo, que resulta imposible no adorarlos.