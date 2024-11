Linkin Park – From Zero (Warner Music)

Pensamos que ya nunca volverían, pero -afortunadamente- nos equivocamos con Linkin Park. En 2017 Chester Bennington, vocalista del grupo, fue hallado sin vida en su domicilio de Palos Verdes, en Los Ángeles a la edad de 41 años dejando completamente rota la banda. Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hah quedaron noqueados y pasó tiempo hasta que decidieron volver a juntarse. Como hemos ido conociendo desde el pasado mes de septiembre, en principio no tuvieron ninguna intención de seguir con el proyecto, simplemente pasaban tiempo en el estudio, exploraban su creatividad e iban invitando a amigos a participar. Después de multitud de especulaciones, como que Deryck Whibley de Sum 41 sería su nuevo vocalista, algo que él mismo tuvo que desmentir, se unieron la cantante Emily Armstrong (del grupo Dead Sara) y el batería y productor Colin Brittain y la chispa se encendió. Shinoda lo explicaba en la hoja de promo:«Cuanto más trabajábamos con Emily y Colin, más disfrutábamos de su talento, su compañía y las cosas que estábamos creando».

Cambiar de vocalista y seguir adelante no suele dar buenos resultados y conocemos algunos casos desastrosos; funcionó cuando Brian Johnson sustituyó a Bon Scott en AC/DC, cuando Bruce Dickinson a Paul Di’Anno en Iron Maiden o con Faith No More, cuando Mike Patton ocupó el puesto de Chuck Mosley. ¿Pero cambiar a un vocalista por una vocalista? Pues sí, increíblemente en Linkin Park ha funcionado. Y de qué manera. Desde que conocimos «The Emptiness Machine» vimos que algo especial había nacido y la identidad de los popes del nu-metal se mantenía intacta. Estábamos ante un potente nuevo himno que canalizaba su energía y la lanzaba al infinito. Con las semanas fueron llegando nuevos avances, otros registros que sorprendentemente despejaban dudas y nos hacían presagiar lo que ha terminado de ocurrir. Ahí están la poderosa «Heavy is the crown» o la más introspectiva «Over each other» mostrándonos los caminos por los que transcurre este reinicio que parte de cero, como bien reza su título.

Los nuevos Linkin Park aprovechan la ola nostálgica que envuelve el género y se reivindican como referentes absolutos de un movimiento que tuvo su máxima eclosión a principios de siglo. El vehículo para conseguirlo es sonar revitalizados, gracias al torrente que imprime una hasta hora desconocida Emily Armstrong que toma el protagonismo en un álbum que derrocha unión e interesantes composiciones. Puede ser que esté lejos de discos como Hybrid Theory (2000) o Meteora (2003), pero es una muy disfrutable colección con momentos como el viaje al pasado que marca «Cut the Bridge», absolutas bestialidades como «Casualty» donde la química entre Amstrong y Shinoda funciona como un tiro, exploraciones ambientales como las de «Overflow», riffs que quitan el hipo en la muy contundente «Two Faced» o la balada épica «Good Things Go» con el que redondean un notable trabajo.

Un más que digno regreso que dada la sorpresa que ha supuesto, no hay más que celebrar por todo lo alto.

Escucha Linkin Park – From Zero