The Wedding Present amplían su gira por España

Tal y como habíamos anunciado, The Wedding Present nos visitan en estas fechas y siempre es un placer recibir a la banda de David Gedge. Han sumado nuevas fechas para esta gira y además como noticia de última hora, a sus conciertos se suman THE NATVRAL, el nuevo proyecto de en solitario de Kip Berman de The Pains of Being Pure at Heart, que presentará los temas de su segundo trabajo Summer No Light (Dirty Bingo Records 20223).

The Wedding Present no necesitan de presentación alguna, son una de las bandas más respetadas, además de ser pioneros en el Indie Rock británico. Para muchos, solo por su LP George Best (1987 Reception Records) ya se merecen la entrada en el olimpo de los dioses del rock. Ahora, dentro del marco de celebración del vigésimo aniversario del Primavera Sound los tendremos presentando su último trabajo; 24 Songs (Scopitones 2023) que no es ni más ni menos que la recopilación de temas sueltos que vienen sacando desde el 2020.

Las fechas de The Wedding Present son las siguientes:

19 de noviembre – Barcelona (Upload)

20 de noviembre – Zaragoza (Las Armas)

22 de noviembre – Valencia (Sala 16 Toneladas)

23 de noviembre – Murcia (Sala Mamba)

24 de noviembre – Málaga (Cochera Cabaret)

25 de noviembre – Madrid (Conde Duque)

