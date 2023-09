The Wedding Present nos visitan en noviembre

Treinta años después de Hit Parade, The Wedding Present retomaban la idea de lanzar un nuevo sencillo de 7 pulgadas cada mes durante el año 2022. Como hicieron David Gedge y compañía en 1992, compilan todas esas canciones y sus caras B en un nuevo álbum recopilatorio.

El disco, titulado 24 Songs, incluye en realidad 29 canciones, con la adición de cinco bonus tracks. Acaba de salir a la venta y es la continuación de Going Going (2016).

Gedge ha compartido su perspectiva sobre este nuevo álbum que recopila el proyecto de un solo mes de 2022 “Cuando se trataba de compilar el álbum ’24 Songs’, decidí no secuenciar las pistas en orden cronológico. Con seis caras de vinilo, tienes seis «principios» y seis «finales» para jugar, ¡y sentí que la oportunidad de construir algún tipo de viaje musical era demasiado buena para perderla! Al escuchar esta colección, debo decir que realmente creo que, para este proyecto, The Wedding Present ha grabado algunas de las mejores pistas de nuestra historia. Me encantó lanzar los sencillos, pero es satisfactorio tenerlos todos reunidos”.

Después de presentarlo en la última edición de Primavera Sound, llegan dos nuevas citas en Murcia y Málaga:

Jueves 23 de noviembre, Murcia, Mamba! /// Entradas a la venta

Viernes 24 de noviembre, Málaga, París 15 /// Entradas a la venta