Tindersticks anuncian seis conciertos para enero de 2023

Tindersticks celebraba a principios de año sus 30 años de carrera con una compilación llamada Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’ (City Slang) que llegaba tras su última obra, Distractions (2021).

La banda británica ha forjado caminos propios sin obstáculos durante ese tiempo, reacios a las tendencias en sus oscuras y profundas exploraciones del corazón. Arquitectos de su propio mundo entregaban una veintena de canciones procedentes de toda su carrera además de una nueva, «Both Sides Of The Blade», que también aparece en la flamante película Avec amour et acharnament, dirigida por Claire Denis y protagonizada por Juliette Binoche.

Los de Stuart Staples celebrarán su carrera con seis fechas en nuestro país. El 6 de enero, Logroño(Actual Festival, Riojaforum); el 7, San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia); el 10, Valencia (La Rambleta); el 11, Alicante (Ciclo Sonidos Globales, Aula de Cultura Fundación Mediterráneo Alicante); el 12, Murcia (Ciclo Sonidos Globales, Aula de Cultura Fundación Mediterráneo Murcia); y el 13, Madrid (Inverfest, Teatro Circo Price). Cabe apuntar que en el concierto de Logroño contarán con el apoyo de la Rioja Filarmonía, mientras que en el resto de actuaciones serán cinco (o seis; aún por definir) los músicos que habrá sobre el escenario.

“Sin la presión de presentar un disco nuevo, la banda interpretará una selección de canciones de toda nuestra trayectoria. Estos conciertos en España serán los últimos de esta gira retrospectiva. Estamos emocionados por volver a entrar al estudio de grabación y empezar a trabajar en nuevas canciones tras la actuación de Madrid”, ha declarado su líder.

Toma nota de la gira de Tindersticks

06 Ene 2023 · LOGROÑO · Riojaforum (Festival Actual) – Entradas

09 Ene 2023 · SAN SEBASTIÁN · Teatro Victoria Eugenia – Entradas

10 Ene 2023 · VALENCIA · La Rambleta – Entradas

11 Ene 2023 · ALICANTE · Aula de Cultura Fundación Mediterráneo – Entradas

12 Ene 2023 · MURCIA · Aula de Cultura Fundación Mediterráneo – Entradas

13 Ene 2023 · MADRID · Teatro Circo Price (Inverfest) – Entradas