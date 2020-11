Suede continúan compartiendo conciertos históricos

Suede han protagonizado una de las resurrecciones musicales más celebradas después de separarse a principios de siglo. Los Brett Anderson volvieron para un concierto especial en el Royal Albert Hall de Londres el 24 de marzo de 2010. Una vuelta a los escenarios tras su separación en 2003, para recaudar fondos para Teenage Cancer Trust.

Como resultado de la extraordinaria reacción del público, la banda decidió regresar a la actividad definitivamente y desde entonces nos ha regalado tres discos como tres soles, como han sido Bloodsports (Warner, 2013), Night Thoughts (Warner, 2016) y The Blue Hour (Warner, 2018).

Poco después de la edición de su reciente compilación ‘Beautiful Ones: The Best of Suede 1992 – 2018’ un amplio recopilatorio de grandes éxitos que incluiye nada menos que cuatro CDs, dos con singles y otros dos, con sus caras B más populares, Suede continúan haciendo guiños a sus fans compartiendo algunos de sus conciertos más recordados.

Hace pocas semanas te hablábamos del celebrado en el Royal Albert Hall o la recuperación del histórico Love & Poison, desde entonces han compartido más shows en los que poder disfrutar de su portentoso directo.

Os dejamos con algunos de ellos grabados en diferentes giras y etapas: