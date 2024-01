Ya a la venta las entradas de día para Mad Cool

Mad Cool Festival volverá a Madrid los próximos 10, 11, 12 y 13 de julio de 2024, de nuevo en en el espacio Iberdrola Music, ese controvertido espacio situado entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, en la Colonia Marconi (Villaverde).

Ya conocemos algunas de sus bandas, que como te comentamos incluyen a Dua Lipa, quien regresa a Madrid con nuevo disco bajo el brazo. El primer día también contará con actuaciones destacadas de The Smashing Pumpkins, Garbage, Nothing But Thieves, Janelle Monáe, Rels B, Soccer Mommy y Jet Vesper.

La jornada del 11 de julio estará marcada por el sonido emblemático de Seattle con la actuación estelar de Pearl Jam, acompañados por Greta Van Fleet, Keane, Michael Kiwanuka, Bomba Estéreo, Mando Diao, Larkin Poe o Motxila 21.

Sum 41 tomará el escenario el 12 de julio, liderando una jornada que incluirá también a Jessie Ware, Black Pumas, Unknown Mortal Orchestra, The Breeders, Alvvays, Sleaford Mods, Tom Morello y otros.

El esperado regreso de Avril Lavigne a Madrid después de 20 años será uno de los momentos destacados del cierre del festival el 13 de julio, compartiendo escenario con Bring Me The Horizon, The Gaslight Anthem, Arlo Parks y más bandas de los más diversos géneros.

Consulta el cartel de Mad Cool 2024

Mad Cool Talent

Un año más, Vibra Mahou y Mad Cool Festival se unen para respaldar la música en directo y la cultura. Una colaboración que reafirma el compromiso conjunto del festival y Vibra Mahou por mantener viva la música, apostar a los talentos emergentes y seguir fomentando encuentros en torno a experiencias en vivo.

madcooltalent.com hasta el próximo domingo 7 de enero a las 23.59h. El proceso de inscripción ya está abierto a través dehasta el próximo domingo 7 de enero a las 23.59h.

Entradas para Mad Cool 2024

Abono general 4 días – 210€ + gastos de gestión.

Abono VIP 4 días – 482€ + gastos de gestión.

Entrada de día general – 89€ + gastos de gestión.

Entrada de día VIP – 187€ + gastos de gestión.

A la venta en www.madcooltickets.com