Ya disponible la reedición de ‘El Camino’ de The Black Keys

Hace 10 años se publicaba El Camino (2011), el disco con el que The Black Keys conquistaron el mundo. Dan Auerbach y Patrick Carney produjeron el álbum o en colaboración con Danger Mouse y se grabó en Nashville en la primavera del 2011. El álbum obtuvo tres premios Grammy y tuvo grandes ventas en todo el mundo.

Gracias a canciones tan redondas como “Lonely boy”, “Gold on the ceiling”, “Little black submarines” o “Dead and gone” The Black Keys se convirtieron en una banda muy popular.

Ahora, con motivo de su décimo aniversario, se publica en formatos 4CD y 5LP y contiene el disco original remasterizado, un concierto inédito grabado en Portland y dos sesiones en directo; una para el programa de Zane Lowe en la BBC (2012) y otra en el estudio Electro Vox (2011). Incluye también libro de fotos, poster y litografía. También estará disponible en un 3LP que contiene el disco original remasterizado y el concierto inédito de Portland.

El disco ya está disponible

Escucha ‘El Camino 10th anniversary super deluxe edition’ de The Black Keys