Yo La Tengo tienen nuevo disco y anuncian conciertos en España

Siempre es una buena noticia tener nuevo material de Yo La Tengo. Georgia Hubley, Ira Kaplan y James McNew están de vuelta con el sucesor de We Have Amnesia Sometimes (2020).

El próximo 10 de febrero Matador Records lanzará This Stupid World, el decimosexto álbum de su carrera. Según comenta su nota de prensa es su álbum más vivo en años. En la base de casi todas las pistas está el trío tocando todas a la vez, dando a todo una sensación de inmediatez continua. El tiempo sigue avanzando y las cosas siguen cambiando, pero eso no impide que el grupo pueda contraatacar. Yo La Tengo lleva casi cuatro décadas en una carrera de velocidad, y hasta el momento, siguen ganando.

Por supuesto los tiempos han cambiado igual para el resto del mundo como para Yo La Tengo. En el pasado, la banda trabajaba a menudo con productores y mezcladores externos. Esta vez, han hecho This Stupid World ellos solos, con un criterio probado a lo largo del tiempo que es lo suficientemente sólido como para mantener los altos entandares del grupo, y lo suficientemente ágil como para hacer cosas nuevas.

Ahora, el grupo vuelve a la carretera para presentar este nuevo trabajo y los éxitos de su extensa trayectoria que siguen siendo igual de perdurables al paso del tiempo.

Así suena «Fallout»

Estas serán las canciones de ‘This Stupid World’ de Yo La Tengo

Sinatra Drive Breakdown Fallout Tonight’s Episode Aselestine Until It Happens Apology Letter Brain Capers This Stupid World Miles Away

Yo La Tengo presentarán This Stupid World en España la próxima primavera. El grupo actuará el 29 de abril en la sala Apolo de Barcelona, el 2 de mayo en Warner Music The Music Station Príncipe Pío de Madrid y el 3 de mayo en la sala Santana 27 de Bilbao.

Entradas para Yo La Tengo en España

Las entradas para los conciertos de Yo La Tengo en España estarán a la venta este viernes 4 de noviembre a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es