Everything But The Girl anuncian su primer disco en 24 años

Tracey Thorn y Ben Watt han grabado un nuevo álbum de Everything But The Girl, que saldrá la próxima primavera según ha confirmado el grupo a través de su recién estrenada cuenta de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Everything But The Girl (@ebtgofficial)

«Para nuestra primera publicación, pensamos que te gustaría saber que hemos hecho un nuevo álbum de Everything But The Girl. Saldrá la próxima primavera. Con amor, Ben y Tracey x

Aquí hay una foto vintage nunca antes vista de Nueva York en 1995 por @marcelokrasilcic para que te animes.»

El dúo y matrimonio han estado ocupados trabajando durante las últimas dos décadas en sus propios proyectos, ocasionalmente trabajando juntos, pero este será el primer álbum de Everything But The Girl en 24 años, desde que en 1999 lanzaran Temperamental.

Se formaron en 1982 y estuvieron en activo hasta 2000, periodo en el que entregaron más de una decena de discos, desde su debut Eden (1984) al antes mencionado. Empezaron su carrera dentro del llamado Sophisti-pop y en los 90 orientaron su discurso a la electrónica más elegante que empezó a vislumbrarse en Amplified Heart (1994) y terminó de explorar en Walking Wounded (1996).

A lo largo de cuatro décadas, Ben Watt ha mantenido una trayectoria comprometida con el progreso, desde el ardiente folk empapado de ecos de sus primeros trabajos en solitario con Robert Wyatt, sin olvidar los diez años la cabeza de su astuto sello de electrónica Buzzin’ Fly, hasta sus recientes álbumes de no-ficción y crisis de mediana edad, los premiados Hendra (2014) y en último Storm Damage (2o20).

Thorn por su parte, ha prestado su voz a multitud de bandas y publicado varios álbumes en solitario, el último de ellos Tinsel and Lights de 2012. En 2019 publicaba sus memorias, Otro Planeta: Memorias De Una Adolescente En El Extrarradio (Alpha Decay, 2019).

Seguiremos informando.