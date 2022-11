Spoon reimaginan su último disco en clave dub junto a Adrian Sherwood

A principios de año Spoon editaban el genial Lucifer on the Sofa (Matador / Popstock!), un álbum de intensidad e intimidad, en el que daban un nuevo golpe de contundencia rock a su impecable carrera.

Este viernes llega su espejo, Lucifer on the Moon, una reimaginación completa del décimo álbum de la banda de Austin creado por el fundador de On-U Sound e ícono del dub británico, Adrian Sherwood.

El disco le da la vuelta a las pistas rítmicas de Lucifer on the Sofa y a menudo, las reconstruye. Sherwood suministró una amplia instrumentación adicional a través de la extensa familia de músicos de sesión de On-U, incluido el bajista Doug Wimbish y el baterista Keith LeBlanc (ambos actuaron en la sección rítmica interna de principios de los 80 de Sugarhill Records). Profundizó en las múltiples pistas del álbum, emergiendo detalles olvidados y elementos que no estaban presentes en las mezclas finales del mismo. El resultado transporta por aire las melodías características de Spoon a un exuberante terreno alienígena, repleto de un eco vibrante y un bajo retumbante.

Escucha “The Devil and Mr. Jones” (Rework), que formará parte del disco.