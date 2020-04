Young Gun Silver Fox – Canyons

Young Gun Silver Fox es un proyecto musical relativamente reciente, pero cuyos componentes tienen ya bastante experiencia. Se trata de un dúo londinense formado por Andy Platts y Shawn Lee. Andy es miembro fundador de Mama’s Gun, mientras que Shawn está detrás de bandas como AM o Ping Pong Orchestra. Lo que les acabó uniendo para formar Young Gun Silver Fox es su común aprecio por los sonidos procedentes de la Costa Oeste, la California de los años 70. No es casualidad que su primer disco, en 2015, se llamará West End Coast. Un disco que sonaba exactamente a lo que indica su título, al soft rock californiano de aquella época y a bandas como los Eagles, Steely Dan o los Doobie Brothers. Tampoco es casualidad que Shawn Lee sea de origen americano y que haya vivido siete años en Los Angeles antes de trasladarse a Londres.

Su segundo disco, de título también explícito acerca de sus intenciones, se llamó AM Waves y salió en 2018. Un álbum de continuidad, añadiendo algunos toques de blue-eyes soul y ritmos levementes funk, con presencia de vientos y armonías vocales que en algunos temas, como en “Love guarantee”, recuerdan, además de a la sofisticación de los mencionados Steely Dan, a los primeros Earth Wind and Fire.

El tercer álbum de Young Gun Silver Fox vuelve a tener un título revelador: Canyons. La referencia en este caso son Topanga Canyon o Laurel Canyon, lugares donde se han gestado los discos o han vivido los artistas que marcan la senda que sigue el dúo londinense. Excelsas armonías vocales y un pop-jazz de gran elegancia, además de sofisticados vientos – cortesía de Nichol Thomson, que ha trabajado con Robbie Williams o Gregory Porter – definen un disco que podría clasificarse, sin lugar a dudas, en la cubeta del soft rock y el AOR de los 70. De hecho son la única banda actual que han aparecido en el documental de la BBC I Can Go For That, dedicado precisamente al AOR de los 70 y 80.

Canyons también está compuesto, grabado y producido por el dúo en su propio estudio de Londres. Todo un viaje en el tiempo que nos lleva a recordar los años en los que este increíble sonido, entre el jazz, el pop y el soul blanco, con grupos como los ya mencionados además de otros como Chicago, Player, Styx o Hall & Oates dominaban las ondas. Una buena muestra es este tema llamado “Kids”, todo un hit llegado desde el pasado y más que apto para el presente.

Puedes escuchar Canyons, lo nuevo de Young Gun Silver Fox, en Spotify a continuación, o también en la página de Bandcamp del dúo.

Puedes seguir a Young Gun Silver Fox en redes sociales:

Instagram

Facebook

Canal de YouTube