Zamora celebra su ‘XI When We Were Kings… Special 90’s Night!’

El domingo 1 de enero de 2023, tendrá lugar la UNDÉCIMA edición de When We Were Kings… Special 90’s Night!, noche temática dedicada a la música de los 90.

A las 21.30h. tendrá lugar el concierto de Conjunto Histórico, ese colectivo mutante integrado por multitud de músicos zamoranos de diferentes generaciones, miembros a su vez de variopintas bandas locales, que versionarán temas de los 90.

A continuación, y en torno a la medianoche, la selección musical tras los platos correrá a cargo de PigManStar (DJ), en una sesión protagonizada en exclusiva por música de esa década de los 90.

El evento es GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO.

Toma nota:

When We Were Kings… Special 90’s Night! 11th Edition

Avalon Café (Zamora)

Domingo 01 de enero de 2023

Concierto: 21.30h; Sesión DJ: 0.00h.

Diseño cartel: Alto el Fuego