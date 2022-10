A la venta los primeros abonos para FIB 2023: Franz Ferdinand, Vetusta Morla, Bastille y más

El FIB de Benicàssim anuncia los primeros nombres del que será el segundo año de su nueva etapa. La vigésimo sexta edición del festival tendrá lugar entre los próximos 13 y 16 de julio de 2023 en el recinto original de la localidad castellonense.

Los escoceses Franz Ferdinand son los primeros cabezas de cartel de un evento que también confirma a un buen número de habituales, entre quienes se encuentran Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs, Clean Bandit, Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul, Sinodie, Ginebras, Shinova, Sports Team, The Sherlocks, Only the Poets, La La Love You, Elyella, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara y Ladilla Rusa.

Entradas para FIB 2023

Abonos de 4 días

Los abonos están a la venta desde hoy martes 11 de octubre, al precio de 39,95 euros. Puedes comprarlos en su página web.

El Abono General te permite acceder al recinto de conciertos durante los cuatro días de Festival Internacional de Benicàssim los días del 13 al 16 de julio de 2023.