The Dream Syndicate – Ultraviolet Battle & Hymns And True Confessions (Fire Records / Popstock!)

The Dream Syndicate, maestros del sonido Paisley Underground, no parecen acusar el cansancio y su estatuto de leyendas del indie rock sigue vigente con Ultraviolet Battle & Hymns And True Confessions (Fire Records / Popstock!, 2022), trabajo en el que retoman el formato clásico de canción. Antes de este excelente disco publicaron el arriesgado The Universe Inside – para Steve Wynn es el mejor disco de su dilatada carrera- con piezas como “The Regulator” que duraba más de veinte minutos, algo impensable en la actualidad.

En estos momentos Wynn y sus compinches –Chris Cacavas, Dennis Duck y Jason Victor, ¡menuda banda! -les apetecía reunirse en un estudio y tocar canciones con las que el fan se identificase de primeras, y eso es los que encontramos en este cancionero: un sonido reconocible que suena atemporal a todas luces y que los hace brillar de nuevo.

Abre el disco con el sintetizador de Cacavas, y los arpegios de la guitarra de Victor acaban dando un toque teutón a la pieza “Where I’ll Stand”. Las guitarras trenzan hermosas melodías en canciones como “Damian” o la robusta “The Chronicles Of You” que incluye una línea de trompeta fabulosa.

La urgente “Trying To Get Over” es la primera colaboración al alimón entre Steve Wynn y Dennis Duck en la composición, y se salda con una mirada sesgada al legado de Green On Red. Una pieza maestra, como también lo es “Lesson Number One” que arranca con un saxo fraseando a lo Fire Music para luego adentrarse por pantanosos recovecos. Como un Leonard Cohen sureño Wynn declama en “My Lazy Mind” bajo una colcha de sinuosa liturgia pagana, y finaliza el disco a la carrera con “Straight Lines”, un temazo de power pop con toques psicodélicos que hace bailar hasta a un muerto.

Escucha The Dream Syndicate – Ultraviolet Battle & Hymns And True Confessions