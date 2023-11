Adiós a Scott Kempner, fundador de The Dictators y The Del-Lords

Nos ha dejado el guitarrista Scott Kempner, cofundador de dos grandes capítulos de la historia del rock & roll, The Dictators y The Del-Lords. Según fuentes familiares ha fallecido en paz este pasado miércoles, en el asilo que se encontraba en Connecticut desde hacía años, aquejado de una enfermedad diagnosticada hace años. Tenía 69 años.

En un mundo justo la figura de Scott se hubiera merecido mucha más atención de la que tuvo. Fue figura clave en toda la movida neoyorkina del C.B.G.B, al formar con sus amigos Andy Shernoff y Ross “The Boss” a The Dictators, a principios de los 70´s en el Bronx. El primer disco de la formación; The Dictators Go Girl Crazy! (EPIC 1975) siempre fue considera el “eslabón perdido” entre el rock y el punk y es hoy una pieza fundamental para entender la evolución del rock and roll en aquellos años.

Scott Kempner no solo fue uno de los precursores del punk neoyorkino, también, otra vez sin pretenderlo ni saberlo, fue una de las mechas de lo que luego se vendría a llamar el “Alt Country”, al formar a The Del-Lords con el bajista Manny Caiati y el guitarrista Eric Ambel, en 1982.

Kempner también lanzó tres álbumes en solitario: Tenement Angels, Saving Grace y Live From Blueberry Hill. A finales del 2020 fue diagnosticado de un tipo de demencia y anunció su retirada definitiva de los escenarios en el año 2021.

Sin duda alguna se ha ido uno de los grandes. Descanse en paz.