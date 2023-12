Adrianne Lenker (Big Thief) nos cautiva con ‘Ruined’

Big Thief y cada uno de sus integrantes, continúan con una hiperactividad exultante. Tras el genial Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022, 4AD / Popstock!) y el nuevo disco de su guitarrista Buck Meek, llega la reactivación en solitario de su cantante Adrianne Lenker.

Si en 2020 llegaba el bonito Songs/Instrumentals, ahora descubrimos «Ruined», avance del que será su nuevo disco previsto para 2024.

En «Ruined», Lenker nos sorprende al acercarse al piano por primera vez, expresando su lamento en una poderosa letra. Esta emotiva balada no solo exige atención, sino que también está destinada a perdurar en la memoria. Sobre ella comenta: “Esta canción ha sido un faro silencioso para mí. Puede contener la esencia del don del amor romántico, pero se trata principalmente de algo mucho más grande”.

El video que acompaña a «Ruined»‘ es una obra dirigida por el hermano de Adrianne, Noah Lenker. Presenta magníficas imágenes de la artista inmersa en el follaje otoñal, creando un mosaico visual entre los lechos de los ríos, el sol de la tarde y los senderos arbolados.

Escucha ‘Ruined’ de Adrianne Lenker

Foto Adrianne Lenker: Germaine Dunes