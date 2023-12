Casas y La Pistola – Padrino Buffalo 3 (Stiff Sur Records)

Si existiera un epígrafe en cualquier enciclopedia del pop nacional equivalente en el sur de España al de la movida madrileña, por poner sólo un ejemplo, lo encabezaría a modo de definición la figura de José Casas, músico, compositor y productor (suyo es el sonido de las grabaciones primerizas de Sr. Chinarro, sin ir más lejos) cuya guadianesca trayectoria no le ha impedido seguir en activo, y de qué forma, varias décadas después de que aquella primera oleada de bandas sevillanas, la tierra de la que procede y en la que aún asienta su cuartel de operaciones, diera al traste con muchos proyectos interesantes que por falta de medios y desidia generalizada no llegaron al buen puerto que merecían. Lo suyo, sin embargo, continúa contando con el apoyo necesario y sobre todo con la banda cómplice para que todo funcione todavía a un rendimiento más que digno, absolutamente admirable. Al proyecto iniciado en 2018 bautizado con el simpático nombre de Padrino Buffalo le correspondían la grabación de varios EPS en los que esparcir los temas que se le iban escapando de las manos con la urgencia de ser grabados y publicados con la inmediatez que hoy se requiere. De esa forma, el cierre de la trilogía culmina en la última colección de canciones reunidas bajo el nombre de Padrino Buffalo 3, una ocasión que aprovecha además para codearse con algunos nombres afines a su causa que de paso aportan prestigio a un nombre ya de por sí fundamental.

Lo suyo siempre fueron las canciones urgentes, donde el power pop de raíces setenteras y la new wave que su admirado Elvis Costello bullen en un caldo de cultivo en el que también estallan las burbujas esenciales de unos The Jam que nunca salieron de su punto de mira. Referencias más o menos obvias aparte, se adivina el hechizo que The Clash realizaron en su receta sonora en temas como “Un gringo en Torreblanca”, título ya de por sí elocuente sobre por dónde pueden ir los tiros de este arma cargada en múltiples direcciones pero con objetivos similares. Los teclados de Julio Zabala realzan una espléndida “Sin norte” en la que brilla la aportación de Pablo Cuevas, savia nueva y sabia al frente de esos tremendos herederos de la tradición del mejor rock patrio que se hacen llamar Los Fusiles; la banda suena rotunda y matizada en unas “Flores de estiércol” que son puro diamante, con un enorme Chencho Fernández poniendo voz y personalidad en una de las piezas culminantes de este trabajo, y en momentos de tempo variado como “El sereno” y “Tren fantasma”, donde saben darle salida a su lado mod. A la introspección de “La ciudad de los milagros” le encuentran el complemento ideal con otra guest star de postín, nada menos que don José Ignacio Lapido tocando la fibra como se espera en clave dylaniana con un “Minuto de gloria” que es obviamente mucho más que eso. Pero si nos atenemos a aquella vieja frase que asegura que la nobleza obliga, la recuperación de “Galletas venenosas”, un tema rescatado de los tiempos precarios de Arden Lágrimas, una de las bandas en las que Casas se fogueó con más devoción, no puede darnos más que alegrías al traer de nuevo a un inmenso Manolo Solo cuyos inabarcables compromisos como actor (él fue más inteligente y decidió un día que eso del rock and roll nunca le iba a dar de comer) no le impidieron responder a la llamada de su viejo compinche y marcarse unas estrofas que mejoran y agrandan las líneas melódicas de las originales. Con estos amigos, cualquier enemigo es bienvenido.

Casas y La Pistola resurgen como un proyecto asentado y con vocación de continuidad. La fe y el mimo puestos en la grabación de estas canciones, reposadas y compuestas a lo largo de un período de tiempo más que suficiente para que no caigan en saco rato, son un aval incontestable que puede situar este disco entre lo mejor de la cosecha reciente de un pop hispano en permanente necesidad de frescura.

