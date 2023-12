Molly Burch – Daydreamer (Captured Tracks)

Molly Burch continúa afianzando su personal carrera con la continuación de Romantic Images (2021). Sus nuevas canciones parecen de otro tiempo, uno que ella nunca vivió, pero que se mantiene vivo en esa explosión de nostalgia colectiva de la que parece difícil salir.

Daydreamer evoca el espíritu bailable al estilo MTV de los años ochenta, combinando lo sofisticado con un toque de humor negro y la producción de Jack Tatum de Wild Nothing. Sus letras comparten la ironía de no tomarse demasiado en serio y de incluso reirse de tus propias miserias. Aunque la principal diferencia entre la música de Burch y la de esa época radica en el contexto. Si las figuras del empoderamiento de entonces (véase Madonna) transmitían una fuerza arrolladra al abordar sus vulnerabilidades, aquí vemos un intento de sacar la cabeza y afrontar los dramas desde otras perspectivas. Es el trabajo de una mujer mirando al pasado, escarbando en viejos diarios llenos de inseguridades desde la perspectiva que aporta el paso del tiempo.

La voz de Molly tiene tantos matices, que le permiten jugar con diferentes registros de su personalidad. En canciones como «Physical», relata ansiedades pasadas con la seguridad de quien las ha conquistado. Otra fiesta ochentera es la que plantea una «Baby Watch My Tears Dry» llena de dudas existenciales, mientras que en «Made of Glass» suena burlonamente frágil. «Estoy hecha de cristal», canta, «y siempre seré así». «Unconditional» habla sobre el dolor del amor no correspondido, a la que sigue una «Heartburn» llena de esperanza en la que afirma no querer desperdiciar su tiempo. El punto más doloroso llega en «Tattoo», homenaje a su mejor amigo, quien se quitó la vida en 2009. Una preciosa canción salpicada de extensas cuerdas de arpa y los coros de Hannah Kim.

El conjunto se cierra con «Bed», en la que todas las temáticas que conforman la lana que ha tejido la manta que nos envuelve, se encuentran para cuestionarse cómo ha logrado cambiar desde su yo del pasado para seguir adelante: «has hecho tu cama, ahora acuéstate en ella». Con ella concluye un trabajo honesto en el que se abre para traer de vuelta muchas de esas experiencias con las que nos sentiremos identificadas. Esas que parecían un mundo al ocurrir por primera vez, y que se han convertido en cicatrices que lucimos orgullosas.