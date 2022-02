Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You (4AD / Popstock!) 

No cabe admitir más excusas: ha llegado el momento de confirmar a Big Thief como una de las grandes bandas de su generación, al menos de entre aquellas situadas en torno a esas coordenadas que el cuarteto viene manejando con su peculiar trazo. En realidad, lo del combo de Brooklyn se veía venir desde el comienzo de su carrera gracias a discos notables como ‘Masterpiece’ (Saddle Creek Records, 16) y Capacity (Saddle Creek Records, 17), pero fue en 2019, con la publicación consecutiva (y ya al amparo del prestigiosísimo sello 4AD) de los espléndidos U.F.O.F. (4AD, 19) y Two Hands (4AD, 19), cuando el grupo destacó con definitiva intensidad. Las evidencias señalaron entonces a una formación en excelente estado de forma, que ofertaba por igual cantidad y calidad, evitando en cualquier caso que el nivel de las composiciones se viese resentido.

Por si no fuera suficiente, el año siguiente su vocalista y compositora Adrianne Lenker lanzó un no menos brillante disco doble en solitario, ‘songs and instrumentals’ (4AD, 20), confirmación adicional de una creatividad desbordada que ahora explosiona a lo largo y ancho del presente ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’ (4AD, 22). Un disco de veinte canciones y ochenta minutos de duración diametralmente alejado del consumismo fugaz, en el que Big Thief despliegan todo su talento en diferentes direcciones. Como no podía ser de otra manera, éste luce como el disco más rico y variado estilísticamente de los norteamericanos hasta la fecha, en el que predominan generosas dosis de su indie-folk pero que también admite una versión más pop o eléctrica del grupo, así como generosos trazos de dream-pop.

Lejos de resultar un disco aburrido o excesivo, lo cierto es que la referencia justifica duración con su solidez grupal, además del espectacular nivel compositivo. Virtudes que concretan una obra de calado emocional, sincera y empática, amparada por esa sencillez que atrae con poderoso magnetismo y esconde tras de sí la cuidadísima elaboración de las propias canciones. Ahí aparece la delicadeza de “Change”, “Sparrow” y “Promise Is A Pendulum”, la belleza orgánica de la propia “Dragon New Warm Mountain I Believe In You” que, con ecos a Kate Bush, da título al elepé, además del escapismo de “Wake Me Up To Drive”, la nostálgica “12000 Lines” o el coqueteo con la electrónica de “Blurred View”. El lanzamiento también alberga singles claros como “Spud Infinity”, la country “Red Moon”, “No Reason”, o esa “Little Things” que, al igual que sucede con “Flower Of Blood”, rinde tributo a Cocteau Twins.

Dos decenas de canciones con alma entre las que pocas, muy pocas, no suman en positivo y aportan al conjunto, mientras Lenker canta con más matices que nunca apoyada en una discreción que no hace sino potenciar su valor y capacidad evocadora, con los fieles y precisos Buck Meek, James Krivchenia y Max Oleartchik escudando a la vocalista con tanto mimo como devoción. ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’ (4AD, 22) es un disco para degustar con calma, una y otra vez hasta diseccionar las muchas piezas que lo componen, enamorándose de sus numerosas joyas y recreándose en esa mística ensoñadora que deja vibraciones positivas a su paso. Este será, sin lugar a dudas, uno de los discos del año, de esos que es necesario asimilar a través de numerosas pasadas. Una experiencia que, en sí misma, resulta un absoluto deleite.

Escucha Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You