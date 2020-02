Algiers llega a Madrid de la mano de Gures Is On Tour

Gures Is On Tour comienza su ciclo de conciertos por la capital con la actuación de Algiers, en el Café Berlín de Madrid el próximo 1 de marzo, con las últimas entradas a la venta.

Algiers es una banda de rock de Atlanta formada en 2012 por los multi-instrumentalistas Franklin James Fisher, Ryan Mahan, Lee Tesche y el ex Bloc Party Matt Tong. Un cuarteto que lo tuvo muy claro al publicar Can the Sub Bass Speak?, una pieza audiovisual colaborativa trazada junto al dúo de productores Randall Dunn y Ben Greenberg (Jóhann Jóhannsson, Sunn O))), Uniform) que expande su collage de free jazz, post-punk y soul distópico con mensaje antirracista y antifascista.

Forma parte de la web e instalación artística thereisnoyear.com y anticipa esa reactivación de la lucha de Algiers a la que seguirá nueva música muy pronto y que les llevará a embarcarse en una gira europea con parada en Madrid. En tiempos oscuros, canciones para iluminar el camino. El concierto se celebrará el 1 de marzo en el Café Berlín (Madrid).

La marca gallega Gures vuelve a Madrid con una nueva programación de directos en algunas de las salas más emblemáticas de la ciudad, en su firme apuesta por la música y la cultura alternativa. Otras bandas confirmadas en esta edición 2020 son Apartamentos Acapulco, TOY, The Bellrays y Biznaga.

Cuándo: Domingo 01 de marzo 2020 – 20:30 h.

Dónde: Café Berlín, Madrid

Precio: 16€ anticipada / 22€ en taquilla (incluye 1 GURES)

Venta de entradas: MASGALICIA y MUTICK