Gordi lanza el single ‘Sandwiches’

Gordi, que es el apodo de Shophie Payten, lanza su nuevo single “Sandwiches” junto al videoclip dirigido por Justin Ridler. “Sandwiches” es un himno de post-new wave y un tributo a su difunta abuela. Se trata de una de las primeras canciones a guitarra de Gordi, para la que “reluce recreando el exuberante aunque frágil instante del clásico de The Cranberries, “Dreams” “. “Sandwiches” es el siguiente single a “The Cost”, un track publicado el mes pasado como muestra de apoyo a los esfuerzos para luchar contra la crisis australiana de los incendios forestales que, además, es su primera grabación desde el álbum debut de 2017, Reservoir. Gordi también ha colaborado con Troye Sivan, girado con Sam Smith, Julien Baker y Fleet Foxes, actuado en Eaux Claires junto a The National, Bon Iver y Big Red Machine y le ha dado tiempo de terminar su grado en Medicina para convertirse en médico cualificada.

Su difunta abuela era, en palabras de Gordi, “una gran alimentadora de personas”, con lo que, cuando enfermó, Gordi y su madre se dedicaron a proporcionar comida a los visitantes que se reunían junto a su cama en el hospital. Mientras pasaban los sándwiches, “alguien avisó de que se había ido”.

La gravedad del momento le resultó conmovedora por lo mundano y por la sencillez. Por ello, en la canción abarca la totalidad de la vida de la persona amada a parir de los pequeños recuerdos que se quedan con nosotros. Canta “When I think of you a movie-reel of moments plays / We’ll be in the car or after mass on Saturdays / You’ll be walking down the driveaway. you’ll be in your chair / You’ll say “See you round” or “Say your Three” / And now you’re everywhere”

Gordi cuenta con colaboradores habituales y con Chris Messina y Zach Hanson, el dúo de productores de Bon Iver para grabar “Sandwiches” en su casa familiar en Canowindra, Austrialia: una casa rural amueblada con las mejores piezas del arsenal musical de Sophie. Canowindra, el pequeño pueblo ganadero donde ha vivido la familia de Gordi por más de un siglo, y su matriarca están incrustadas en esta canción, así como en el lugar donde el vídeo se grabó. Sobre su abuela, dice: “Su vida entera estuvo en Canowindra… hicimos el vídeo en una casa que está a unos cien metros de la suya”.