‘El árbol de la vida’, cuarto adelanto de The New Raemon

Desde este viernes 3 de abril, ya estará disponible ‘El árbol de la vida’ en plataformas digitales. El cuarto adelanto de Coplas del andar torcido, nuevo disco de The New Raemon, es la canción más especial del álbum para Ramón Rodríguez, con la que dice imaginar que es Franco Battiato cuando la canta.

«El árbol de la vida es la canción de la que más orgulloso me siento. Dura seis minutos y sigue el camino de otras canciones de larga duración que he escrito anteriormente, por ejemplo: ‘Orion’s Belt’ de Madee (2004) de siete minutos o el réquiem ‘Devoción’ que cerraba mi álbum ‘Tinieblas, por fin’ (2012), también de siete minutos. La canción habla sobre vivir o sobrevivir (o ambas cosas), sin esconder la pérdida que trae consigo la vida. Es una bella canción llena de tristeza, eso no significa que no sea esperanzadora, más bien todo lo contrario.«

La nueva canción de The New Raemon está interpretada por Javi Vega (bajo), Salvador D’Horta (batería), Ricky Lavado (percusión), David Cordero (drones), Antonio Fdez. Escobar (violoncello y arreglos de cuerda) y Ramón Rodríguez a la guitarra y voz , producido por Raúl Pérez en La Mina (Sevilla) y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering (Barcelona). El artwork es de Arnau Pi.