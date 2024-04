Arranca la nueva edición de Sound Isidro. Desde este 4 de abril y hasta el 22 de junio, nos esperan casi tres meses de conciertos; 111 artistas procedentes de 12 países diferentes repartidos en más de 80 eventos; y bolos en 20 salas del circuito de salas de la ciudad de Madrid.

Ahí estarán nombres como A Place to Bury Strangers, MAQUINA, Bb trickz, YellowStraps, Lisabö, Bala, Kinder Malo, Bigott, Rebe, Orslok, mori, Monteperdido, Widowspeak y Dengue Dengue Dengue. Artistas que se suman a otros como rusowsky, The Change, Mushkaa, John Pollõn, Cecilio G, Dellachaouen, Xina Mora, Playback Maracas, Hofe x 4:40, Mirua o Atención Tsunami previamente confirmados.

Programación completa de Sound Isidro

Jueves 4 de abril: LaBlackie @ Clamores [entradas]

Jueves 4 de abril: Codo @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Jueves 4 de abril: Jordi Ganchitos @ Siroco [entradas]

Viernes 5 de abril: Mushkaa @ Shoko [entradas]

Viernes 5 de abril: Carmen Xía + Kalena @ Café La Palma [entradas]

Viernes 5 de abril: Bigott @ Clamores [entradas]

Viernes 5 de abril: Candela Gómez @ El Sol [entradas]

Sábado 6 de abril: Zuaraz @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 6 de abril: Marala @ Clamores [entradas]

Sábado 6 de abril: Gara Durán @ Clamores [entradas]

Sábado 6 de abril: Sin Bragas + Ruïnosa y las Strippers de Rahola @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Lunes 8 de abril: Folly Group @ Maravillas Club [entradas]

Martes 9 de abril: Courting @ Maravillas Club [entradas]

Jueves 11 de abril: Alba Morena @ El Sol [entradas]

Jueves 11 de abril: Brava + Los Jaleo @ Siroco [entradas]

Jueves 11 de abril: Marenitas + Amalia tal vez @ El Juglar [entradas]

Viernes 12 de abril: Mundo Prestigio @ Siroco [entradas]

Viernes 12 de abril: Hofe x 4:40 + Mirua @ El Sol [entradas]

Viernes 12 de abril: K1ZA @ Independance [entradas]

Viernes 12 de abril: Niños Bravos + Las Petunias @ El Sótano [entradas]

Sábado 13 de abril: Quentin Gas & Los Zíngaros + O’Cristo @ Siroco [entradas]

Sábado 13 de abril: Tetas Frías + Endora y sus vicios @ El Sótano [entradas]

Sábado 13 de abril: Hadren + dmora @ Café La Palma [entradas]

Domingo 14 de abril: Sarria @ El Sol [entradas]

Martes 16 de abril: Francis of Delirium @ Maravillas Club [entradas]

Miércoles 17 de abril: Kristin Hersh @ Maravillas Club [entradas]

Jueves 18 de abril: Dano @ La Riviera [entradas]

Jueves 18 de abril: Lapili @ The Bassement [entradas]

Jueves 18 de abril: Paco Moreno @ Clamores [entradas]

Viernes 19 de abril: Cecilio G @ Shoko [entradas]

Viernes 19 de abril: Casapalma @ Cadavra [entradas]

Viernes 19 de abril: FIESTA EL OBSERVATORIO: Bloodstein + krissia + Animal Oculto @ Siroco [entradas]

Sábado 20 de abril: airu @ Sala Vesta [entradas]

Sábado 20 de abril: A Place to Bury Strangers + MAQUINA. @ El Sol [entradas]

Sábado 20 de abril: Las Marikarmen @ El Sótano [entradas]

Jueves 25 de abril: Xina Mora @ Clamores [entradas]

Jueves 25 de abril: Orslok @ Independance [entradas]

Viernes 26 de abril: Nerve Agent @ BUT [entradas]

Viernes 26 de abril: Atención Tsunami @ El Sol [entradas]

Viernes 26 de abril: Bala @ Copérnico [entradas]

Viernes 26 de abril: ANADIE @ Contraclub [entradas]

Viernes 26 de abril: Ela Rea + Syd dePalma @ Cadavra [entradas]

Sábado 27 de abril: Merina Gris @ Hangar 48 [entradas]

Sábado 27 de abril: Monteperdido + Sandré @ Copérnico [entradas]

Sábado 27 de abril: JaviJavier + Joder Juan @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Domingo 28 de abril: Widowspeak + Jess Ribeiro @ Clamores [entradas]

Sábado 4 de mayo: Dellachaouen @ El Sótano [entradas]

Miércoles 8 de mayo: Adrift @ El Sol [entradas]

Jueves 9 de mayo: Júlia Colom @ Clamores [entradas]

Jueves 9 de mayo: rusowsky @ La Riviera [SEGUNDA FECHA]

Jueves 9 de mayo: Reality @ Shoko [entradas]

Viernes 10 de mayo: rusowsky @ La Riviera [SOLD OUT]

Viernes 10 de mayo: The Change @ The Bassement [entradas]

Viernes 10 de mayo: Axolotes Mexicanos + Los Chivatos @ BUT [entradas]

Viernes 10 de mayo: Lisabö @ Shoko [entradas]

Viernes 10 de mayo: Ciutat @ Siroco [entradas]

Sábado 11 de mayo: nusar3000 @ Siroco [entradas]

Sábado 11 de mayo: vatocholo @ El Sol [entradas]

Sábado 11 de mayo: Chaqueta de Chándal @ Café La Palma [entradas]

Jueves 16 de mayo: sistema de entretenimiento @ El Sol [entradas]

Jueves 16 de mayo: Nico Miseria @ Copérnico [entradas]

Jueves 16 de mayo: Nina Emocional @ Sala Vesta [entradas]

Jueves 16 de mayo: Kinder Malo @ Shoko [entradas]

Jueves 16 de mayo: mori @ Clamores [entradas]

Viernes 17 de mayo: John Pollõn @ Shoko [entradas]

Viernes 17 de mayo: Bulego @ Hangar 48 [entradas]

Viernes 17 de mayo: Bewis de la Rosa @ MON Live [entradas]

Viernes 17 de mayo: Robzzz @ El Sótano [entradas]

Sábado 18 de mayo: Prison Affair + Finale @ BUT [entradas]

Sábado 18 de mayo: Playback Maracas @ Clamores [entradas]

Sábado 18 de mayo: Bernarda + Diamante Negro @ Copérnico [entradas]

Jueves 23 de mayo: 1111 @ Café La Palma [entradas]

Jueves 23 de mayo: Dengue Dengue Dengue @ Shoko [entradas]

Viernes 24 de mayo: YellowStraps @ The Bassement [entradas]

Jueves 30 de mayo: Alba Carmona @ Clamores [entradas]

Jueves 30 de mayo: FIESTA INDUSTRIAS BALA: Tigre y Diamante + Gitano de Palo @ Café La Palma [entradas]

Viernes 31 de mayo: kindapatri @ Clamores [entradas]

Viernes 31 de mayo: El Bobo de las 3000 @ El Sol [entradas]

Viernes 31 de mayo: Bb trickz @ BUT [entradas]

Viernes 31 de mayo: el diablo de shanghai @ Café La Palma [entradas]

Sábado 1 de junio: Perro @ Sala Copérnico [entradas]

Jueves 6 de junio: Dani Ribba @ Copérnico [entradas]

Jueves 6 de junio: Pahua + Muyaio @ El Juglar [entradas]

Viernes 7 de junio: Alavedra @ El Sol [entradas]

Sábado 8 de junio: el momento incómodo @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Jueves 13 de junio: Sonido Gallo Negro @ Clamores [entradas]

Jueves 13 de junio: Rebe @ Sala Villanos [entradas]

Viernes 14 de junio: Chancha Vía Circuito B2B El Búho + Mandale Mecha @ Sala Copérnico [entradas]

Viernes 14 de junio: Ferran Palau @ Sala Villanos [entradas]

Sábado 22 de junio: Naked Family @ Sala Villanos [entradas]