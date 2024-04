Medusa Festival cumple 10 años juntando 30 DJs de renombre

Medusa Festival regresa del 7 al 12 de agosto a la Playa de Cullera y para celebrar su décimo aniversario han invitado a 30 de los mejores DJs del mundo.

En el cartel brillan nombres como Carl Cox, Paul Oakenfold, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, las estrellas actuales Afrojack, Steve Aoki, Vintage Culture, los nominados al Grammy DJ Snake y la Swedish House Mafia, representada por dos de sus tres miembros, Sebastian Ingrosso y Steve Angello, y nombres que son tendencia este 2024 como Klangkuenstler, Nico Moreno o Gordo.

También acudirán a soplar las velas del festival valenciano varios músicos superventas como Morten, Nervo, Nicky Romero, las leyendas del Techno Adam Beyer, Richie Hawtin y artistas con fiesta propia semanal propia en discotecas de Ibiza de la talla de Joseph Capriati, The Martinez Brothers, Jamie Jomes y Marco Carola.

El woman power que está conquistando la música electrónica en los últimos años tendrá como embajadoras a la belga Amelie Lens, la italiana Deborah de Luca, la ucraniana Miss K8 y la holandesa Korsakoff en el apartado foráneo; y a la ibicenca Anna Tur y a la alicantina Brenda Serna, en las filas nacionales.

Los DJs españoles más cotizados de cada género no se perderán el aniversario: DJ Nano (EDM), Wade (Tech House) y Andrés Campo (Techno), ni tampoco figuras emblemáticas del sonido mákina como Miguel Serna, Álex Cervera, Pastis y Buenri, Christian Millán, Ismael Lora o Javi Boss.

Abonos para Medusa Festival

Los tickets se pueden adquirirse en www.medusasunbeach.com a partir de 90,95€ el abono completo.

MEDUSA FESTIVAL

Dónde: Playa de Cullera (Valencia)

Cuándo: 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2024

Estilos: Techno, Tech House/House, Hard Techno, Hardstyle/Hardcore, EDM/Mainstream, Trance, Remember, Bass Music, Urban

ARTISTAS CONFIRMADOS

Techno: Adam Beyer, Amelie Lens, Andrés Campo, Andrea Oliva, Anna Tur, Carl Cox (Hybrid Set), Carlos Agraz, Cristian Varela, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Karretero, Klangkuenstler, Marco Carola, Nuke, Richie Hawtin

Tech House/House: Gordo, Ilario Alicante, Jamie Jones, Mau P, Mestiza, Miguel Bastida, Paskman, The Martinez Brothers, Tini Gessler, Vintage Culture, Wade

Hard Techno: 6EJOU (Hybrid Live), Basswell, Brenda Serna, Cassie Raptor, Cera Khin, Dimitri K, I Hate Models, Javi Boss, Nico Moreno, Paul Elstak, Xina Mora, Wakan

Hardstyle/Hardcore: Da Tweekaz, DJ Promo, Gunz For Hire, Miss K8, Showtek, Sub Zero Project, The Viper, Yeyo // Masters of Hardcore Takeover: Angerfist, Anime, Broken Minds, Korsakoff, Lil Texas, Mad Dog, Ophidian, Tha Playah, Tha Watcher

EDM/Mainstream: 3 Are Legend (Dimitri Vegas & Like Mike & Steve Aoki), Afrojack, DJ Nano, DJ Snake, Hardwell, Morten, Nervo, Nicky Romero, Sebastian Ingrosso, Steve Angello

Trance: ATB, Dash Berlin, Paul Oakenfold, Vini Vici

Remember: Álex Cervera, Batiste, Christian Millán, Chumi DJ, Churu, Coqui Selection, Di Carlo, DJ Marta, Ismael Lora, Javi Boss, Jose Conca, Luis Bonías, Miguel Serna, Raúl Ortiz, Skudero

Bass Music: Zomboy

Urban: Alex Martini, Enygma, Fercho Energy, Gianmarco Onestini, Henry Méndez, Michenlo, Robert Morr

…y más artistas