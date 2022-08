Así fue el regreso de Arctic Monkeys a los escenarios

Arctic Monkeys han vuelto a los escenarios por primera vez desde 2019, justo al terminar la gira de Tranquility Base Hotel + Casino (2018). El regreso de los de Alex Turner dividía la opinión de quienes esperaban otra obra de guitarras afiladas o al menos un sucesor en la misma estela de AM y los que ven en sus canciones y paso adelante, en la línea de su proyecto The Last Shadow Puppets.

Se supone que sus nuevas canciones llegarán antes de que acabe el año, tal y como se ha ido filtrando, lo que sí es un hecho ha sido que han vuelto a tocar en vivo por primera vez en tres años, algo que harán el próximo mes en Cala Mijas, que tendrá lugar en Málaga. Los de Turner actuaban ayer en el Zorlu Center de Estambul.

Durante la primera de las dos noches en el Zorlu Center PSM, la banda tocó un set de 21 canciones que abarcó toda su carrera. Clásicos como “Do I Wanna Know?”, “Brainstorm” y “R U Mine?” además de otras canciones como “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, “Teddy Picker” o “Potion Approaching”, recuperada por primera vez en una década.

Estas fueron las canciones que interpretaron Arctic Monkeys en Estambul

Do I Wanna Know?

Brianstorm

Snap Out of It

Crying Lightning

Teddy Picker

Potion Approaching (First time live since 2011)

Why’d You Only Call Me When You’re High?

Tranquility Base Hotel + Casino

Arabella

Fireside

Pretty Visitors

Library Pictures

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

The View From the Afternoon

Do Me a Favour

One Point Perspective

One for the Road

505

Bis:

Cornerstone

I Bet You Look Good on the Dancefloor

R U Mine?