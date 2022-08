Otro avance del disco de Panda Bear & Sonic Boom

Panda Bear (Noah Lennox, Animal Collective) y Sonic Boom (Peter Kember, Spacemen 3) anuncian su disco colaborativo Reset, que saldrá el 12 de agosto (digital) y el 18 de noviembre (físico) en Domino.

El núcleo de Reset surgió poco después de que comenzaran los confinamientos internacionales, por lo que la oportunidad de trabajar juntos en estas canciones ofreció la medicina de la comunión en medio del aislamiento, además de un lugar para canalizar el blues del presente y sublimarlo en algo más para uso futuro. El reinicio son 40 minutos de luz extraña, que brilla desde un momento particularmente oscuro. Esa es quizás la principal promesa del álbum: tener en cuenta las dificultades no poco frecuentes de la realidad y ofrecer algún camino hacia otro lado. Si hacer Reset suministró medicina temporal para Panda Bear y Sonic Boom, ahora lo es de forma permanente para el resto de nosotros, un recordatorio de que, a veces, tocar y cantar viejos favoritos con amigos puede ser suficiente para hacer que el mundo se sienta un poco mejor.

Ahora comparten «Edge of the Edge», el jubiloso nuevo sencillo de su disco conjunto. Versión del éxito de doo-wop de 1963 de Randy & the Rainbows “Denise” y viene a través de un video de Danny Perez.

Escucha ‘Go On’ de Panda Bear & Sonic Boom