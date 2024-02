Azkena Rock Festival suma a Band Of Horses, L7 y más

Azkena Rock Festival ya piensan en su próxima edición tras la exitosa de 2023 y hace unas semanas avanzaba la primera tanda de nombres que se reencontrarán en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz los próximos 20, 21 y 22 de junio de 2024.

Entre los cabezas de cartel nos encontramos a los incontestables Queens Of The Stone Age, que vuelven a nuestro país con el incontestable In Times New Roman… (2023) y tras los conciertos de este verano. Junto a ellos, la cantante estadounidense Sheryl Crow, que ha saltado de lleno a la actualidad con el documental recién estrenado en plataformas, donde se refleja su lucha en la vida y en la música reafirmándose como icono feminista. También Jane’s Addiction, seminal de rock alternativo que emergió de la efervescente escena musical de Los Ángeles a finales de la década de 1980. El grupo del carismático vocalista Perry Farrell, Dave Navarro en la guitarra, Eric Avery en el bajo y Stephen Perkins en la batería nos visitará con su alienación histórica para repasar las canciones de discos tan emblemáticos como Nothing’s Shocking (1988) y Ritual de lo Habitual (1990).

Ahora se suman Band Of Horses como nuevo cabeza de cartel, Mavis Staples; las L7 interpretando su mítico disco Bricks Are Heavy; el regreso de unos Redd Kross más activos que nunca; Warren Haynes Band, proyecto en solitario del líder de los legendarios Gov’t Mule; los fugaces Demolition 23., banda de culto formada por Michael Monroe y otros ex Hanoi Rocks, con un solo disco en su haber (que precisamente cumple 30 años) y que nunca en su historia han tocado en nuestro país; el punk celta de The Real McKenzies, los suecos Bonafide, el trío rockabilly La Perra Blanco, la revelación post-punk de Whispering Sons y los gasteiztarras Entropía con su rock psicodélico.

Así queda el cartel por días de Azkena Rock Festival

Jueves 20

JANE’S ADDICTION / TY SEGALL / TARQUE & LA ASOCIACIÓN DEL RIFF / BONAFIDE / WHISPERING SONS / BRIGADE LOCO / TXOPET…

Viernes 21

QUEENS OF THE STONE AGE / L7 plays “Bricks Are Heavy” / ARDE BOGOTÁ / GLEN HANSARD / DEMOLITION 23. / REDD KROSS / THE RAIN PARADE / THE REAL MCKENZIES / LA PERRA BLANCO / THE BLACK HALOS / DEA MATRONA / EZPALAK…

Sábado 22

BAND OF HORSES / SHERYL CROW / MAVIS STAPLES / WARREN HAYNES BAND / ST. PAUL & THE BROKEN BONES / ALL THEM WITCHES / PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS / THE DETROIT COBRAS / LENDAKARIS MUERTOS / THE PLEASURE FUCKERS / PIL.T. / MOONSHINE WAGON / ENTROPÍA…

Abonos para Azkena Rock Festival

Bono: 160€*

*Cambio de precio bono general el 14 de febrero de 160€ a 175€.

Bono Gaztea (precio reducido para jóvenes): 100€

Entradas de día:

A la venta desde el 14 de febrero a las 10:00h.

Jueves: 50€

Viernes: 75€

Sábado: 75€

Venta: azkenarockfestival.com