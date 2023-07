Queens Of The Stone Age – In Times New Roman… (Matador / Popstock!)

Queens Of The Stone Age continúan firmes en su objetivo de convertirse en la banda de rock-stoner y guitarras consistentes más infalible del planeta, confirmando ventaja sobre sus perseguidores con el que ya es octavo disco de su carrera. El esperado In Times New Roman… (Matador, 23) llega seis años después del también notable Villains (Matador, 17), e incide en las habituales particularidades del grupo para parir diez nuevos temas inspirados y con peso propio, que resuenan extraordinariamente compactos y sólidos en la secuencia diseñada sin piedad (ni fisuras) por Josh Homme y compañía.

Se trata de canciones de aspecto áspero y melodías subyacentes que funcionan como cantos de sirena, muy cuidadas en su propio sonido (la producción de la propia banda ajusta como un guante a las composiciones) y completadas con detalles enriquecedores que no solo no distraen la atención del motivo principal, sino que realzan el valor de cada eslabón. Sucede desde la agitación inicial de “Obscenery” y “Paper Machete”, pero también con el que fuera primer (y espectacular) single “Emotion Sickness”, en la hipnótica “Time & Place”, o en una “Carnavoyeur” deudora de Bowie. Destaca igualmente la verticalidad de “What The Peephole Say”, “Made To Parade”, o la definitiva “Straight Jacket Fitting” con asombroso final entre acústico y psicodélico. Una fórmula pensada como trampa inesquivable, con temas que arrastran al oyente hasta su epicentro sonoro meneándolo a antojo como si fuera un muñeco de trapo.

In Times New Roman… (Matador, 23) es un decálogo que parece perpetrado por el mismísimo diablo (quizá aquel que adornaba desafiante la portada de su anterior álbum), ideado para atrapar al oyente y someterlo tan violenta como gustosamente a lo largo y ancho de cada pieza del puzle. Otra muesca poco menos que gloriosa en la arrasadora trayectoria del grupo formado en Seattle que, previamente, ya contaba en su catálogo con títulos tan imprescindibles como Rated R (Interscope, 00), Songs For The Deaf (Interscope, 02), Lullabies To Paralyze (Interscope, 05) o, más recientemente, …Like Clockwork (Matador, 13).

Escucha Queens Of The Stone Age – In Times New Roman…