Bad Religion lanzan un tema inédito ‘What We Are Standing For’

Bad Religion lanzan un tema nuevo titulado ‘What We Are Standing For’, una canción que originalmente se pensó para estar dentro de su último álbum ‘Age Of Unreason‘ (2019) y que ahora ve la luz para todos lxs seguidores de la banda. Un tema que supone un homenaje a todas las personas que han manifestado públicamente su rechazo al racismo en Estados Unidos y en especial en lo que refiere a la brutalidad policial contra la población negra.

Que un grupo de punk rock como Bad Religion triunfara en los 80s en Los Ángeles parecía una utopía. Sin embargo, esta mítica banda convertida en un icono fundamental de la escena punk rock internacional, celebra 40 años. Para conmemorar esta efeméride, Bad Religion regresa a la península para hacer 7 conciertos muy especiales, ya que como ellos mismos han dicho, casi todos serán diferentes.

Cada cita será obligada para los miles de amantes de Bad Religion que celebrarán este aniversario que más que un concierto, parece un festival y que se aplazan por razones obvias a 2021.

BAD RELIGION – GIRA 40 ANIVERSARIO (+1)

14/05/2021 – Santiago de Compostela – Multiusos del Sar

15/05/2021 – Madrid – Wizink

16/05/2021 – Lisboa – Sala Tejo

18/05/2021 – Málaga – Sala Paris 15

19/05/2021 – Valencia – Sala Republica

21/05/2021- Bilbao – BEC

22/05/2021 – Barcelona – Poble Espanyol