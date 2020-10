Clap Your Hands Say Yeah están celebra su regreso con dos singles

Clap Your Hands Say Yeah anuncian un nuevo disco, New Fragility, que saldrá el 29 de enero de 2021 a través de CYHSY / Secretly Distribution. Para celebrar el anuncio, han lanzado dos sencillos como doble cara A.

“Estas canciones tienen motivaciones políticas, lo cual es inusual para mí”, dice Alec Ounsworth sobre “Hesitated Nation” y “Thousand Oaks”. “La única otra canción con motivaciones políticas que he escrito es ‘Upon This Tidal Wave of Young Blood'”. Esa pista ayudó a lanzar su emblemático debut homónimo en 2005. Y ahora, después de 15 años, ocho álbumes más, Ounsworth se sintió obligado a abordar una vez más el tema político y lo que está sucediendo en los EEUU, ya saben lo grave que es la situación.

“‘Hesitated Nation’ es una canción destinada a transmitir mi sensación de decepción y alienación con la mentalidad recompensada de salir adelante a toda costa, inevitablemente en detrimento de aquellos que no se inscribieron para ser parte del experimento”. Al describir “Thousand Oaks”, dice Ounsworth, “En 2018, hubo un tiroteo en Thousand Oaks, CA que mató a 13 personas. Esta canción tiene que ver con la impotencia del gobierno estadounidense ante semejantes tragedias ”.

Clap Your Hands Say Yeah lanzó recientemente reediciones digitales de todo su catálogo en todos los formatos. Cada reedición está acompañada de un álbum que incluye pistas extra raras o desconocidas, que incluyen demos, tomas descartadas, caras B y pistas de sesiones de radio y en vivo. Se ha anunciado una gira europea para el otoño de 2021.